Четвертую жену Макаревича заподозрили в беременности

Музыкант Андрей Макаревич может в четвертый раз стать папой, его новая жена, 37-летняя Эйнат Кляйн ждет ребенка.
О беременности четвертой жены 68-летнего Макаревича сообщает Телеграм-канал «Не Малахов». Сами супруги информацию о прибавлении в семействе пока не подтвердили.
Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. Для музыканта это уже четвертый брак, также у лидера «Машины времени» есть трое детей от предыдущих браков. У Кляйн это будет первенец.
correctorУ тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас
pepelmetalНи духа, ни сил у них на это нет
ponhik78Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...
Иркут 69Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️