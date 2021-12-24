Четвертую жену Макаревича заподозрили в беременности

Музыкант Андрей Макаревич может в четвертый раз стать папой, его новая жена, 37-летняя Эйнат Кляйн ждет ребенка.

О беременности четвертой жены 68-летнего Макаревича сообщает Телеграм-канал «Не Малахов». Сами супруги информацию о прибавлении в семействе пока не подтвердили.

Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. Для музыканта это уже четвертый брак, также у лидера «Машины времени» есть трое детей от предыдущих браков. У Кляйн это будет первенец.