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Четвертую жену Макаревича заподозрили в беременности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © _einatklein_, instagram.com/_einatklein_

Музыкант Андрей Макаревич может в четвертый раз стать папой, его новая жена, 37-летняя Эйнат Кляйн ждет ребенка.

О беременности четвертой жены 68-летнего Макаревича сообщает Телеграм-канал «Не Малахов». Сами супруги информацию о прибавлении в семействе пока не подтвердили.

Макаревич и Кляйн поженились в декабре 2019 года. Для музыканта это уже четвертый брак, также у лидера «Машины времени» есть трое детей от предыдущих браков. У Кляйн это будет первенец.

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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

Иркут 69

Ну насмешили... Соловьиный помет уже прочно стал мемом. О каком доверии речь..? ☺️
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