Актер Вадим Лобанов из «Улиц разбитых фонарей» умер после болезни

Российский актер театра и кино, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов скончался в среду, 22 декабря, на 82-м году жизни.

Причиной смерти стала хроническая болезнь, от которой он страдал в последние годы, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.

Лобанов стал широко известен по ролям в «Семнадцати мгновениях весны» и «Улицах разбитых фонарей». Также он снимался в фильмах «Мажор», «Шторм».

В 2007 году Вадиму Лобанову присудили почетное звание Народного артиста Российской Федерации. Свою последнюю роль актер исполнил в сериале Романа Волобуева «Последний министр».