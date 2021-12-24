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Актер Вадим Лобанов из «Улиц разбитых фонарей» умер после болезни

Источник:
Sibnet.ru
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Российский актер театра и кино, заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ Вадим Лобанов скончался в среду, 22 декабря, на 82-м году жизни.

Причиной смерти стала хроническая болезнь, от которой он страдал в последние годы, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.

Лобанов стал широко известен по ролям в «Семнадцати мгновениях весны» и «Улицах разбитых фонарей». Также он снимался в фильмах «Мажор», «Шторм».

В 2007 году Вадиму Лобанову присудили почетное звание Народного артиста Российской Федерации. Свою последнюю роль актер исполнил в сериале Романа Волобуева «Последний министр».

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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

Antares

Што, опять?! ... мы встали с колен..., и т.д. и т.п
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