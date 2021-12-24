Детский писатель и поэт Петр Синявский скончался

Писатель Петр Синявский умер в своей квартире в Москве на 79-м году жизни, по факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Писателя нашли мертвым в его квартире 22 декабря. Он умер естественной смертью, сообщает канал РЕН ТВ.

Петр Синявский — детский писатель и поэт. Он был членом Московской организации Союза писателей России. Среди известных композиций Синявского — «Лесной марш», «Первый вальс», «Мой щенок». Также он писал песни к сериалам, в честности, к «Убойной силе».