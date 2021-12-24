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Детский писатель и поэт Петр Синявский скончался

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Andry Kapitonoff

Писатель Петр Синявский умер в своей квартире в Москве на 79-м году жизни, по факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Писателя нашли мертвым в его квартире 22 декабря. Он умер естественной смертью, сообщает канал РЕН ТВ.

Петр Синявский — детский писатель и поэт. Он был членом Московской организации Союза писателей России. Среди известных композиций Синявского — «Лесной марш», «Первый вальс», «Мой щенок». Также он писал песни к сериалам, в честности, к «Убойной силе».

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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

Antares

Што, опять?! ... мы встали с колен..., и т.д. и т.п
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