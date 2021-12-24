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Тренер Траньков нецензурно обругал подопечных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Андрей Рапуто / CC BY-SA 4.0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Максим Траньков нецензурно выругался в ответ на смех своего подопечного Владимира Морозова, выступающего в паре с Евгенией Тарасовой.

Морозов ошибся на поддержке, потеряв важные баллы для пары. После проката он улыбался и смеялся, что не понравилось Транькову.

«Очень <...> смешно, опять <...> обо***ть поддержку», — сказал Траньков. Эта фраза попала в эфир Первого канала, который транслировал короткую программу.

Морозов на пресс-конференции отметил, что «подобную реакцию можно часто услышать на тренировках».

Тарасова и Морозов после короткой программы занимают третье место с результатом 78,68 балла. Лидируют чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов (83,74), вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84). Произвольную программу пары покажут в субботу.

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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

Antares

Што, опять?! ... мы встали с колен..., и т.д. и т.п
Sibnet.Ru