Тренер Траньков нецензурно обругал подопечных

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Максим Траньков нецензурно выругался в ответ на смех своего подопечного Владимира Морозова, выступающего в паре с Евгенией Тарасовой.

Морозов ошибся на поддержке, потеряв важные баллы для пары. После проката он улыбался и смеялся, что не понравилось Транькову.

«Очень <...> смешно, опять <...> обо***ть поддержку», — сказал Траньков. Эта фраза попала в эфир Первого канала, который транслировал короткую программу.

Морозов на пресс-конференции отметил, что «подобную реакцию можно часто услышать на тренировках».

Тарасова и Морозов после короткой программы занимают третье место с результатом 78,68 балла. Лидируют чемпионы мира 2021 года Анастасия Мишина и Александр Галлямов (83,74), вторыми идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84). Произвольную программу пары покажут в субботу.