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США не согласятся с требованиями России по НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

США не согласятся на требования России по безопасности, затрагивающих НАТО, но могут согласиться с другими инициативами по безопасности, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

МИД России 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин призвал начать переговоры с целью предоставления гарантий безопасности. Москва, в частности, выступает категорически против включения в НАТО Украины.

«Хотела бы заметить, что НАТО — оборонительный альянс, а не агрессивный. Нет никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов НАТО», цитирует ТАСС Псаки. При этом она указала, что Белый дом считает правильным путем проведение переговоров в данной ситуации.

Место и сроки проведения переговоров по вопросам безопасности между США и Россией не определены, они планируются на начало января, заявила Псаки, отвечая на вопрос о том, может ли она подтвердить информацию, что такая встреча пройдет в Женеве.

Псаки добавила, что российское руководство готовится к встрече в Женеве по гарантиям безопасности, которая пройдет по линии дипломатических ведомств. «Мы также считаем, что это наилучший путь продвижения вперед», — указала Псаки. По ее словам, американская администрация работает над «проведением дипломатических переговоров».

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что Россия в целом пока отмечает положительную реакцию США на свои предложения по гарантиям безопасности.

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Политика #Мир #Военная политика
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