«Авангард» обыграл лидера КХЛ «Металлург»

Омский «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:2, это уже вторая победа омичей над магниткой в этом сезоне.

В составе «Авангарда» голами отметились Николай Прохоркин, Никита Сошников, Петер Цегларик и Арсений Грицюк. У «Металлурга» дубль оформил Николай Голдобин.

По итогам игры омская команда набрала 50 очков и занимает пятое место на Востоке. «Металлург» остается лидером Восточной конференции, имея на счету 63 очка. На данный момент магнитогорцы имеет лучший результат по очкам в чемпионате КХЛ.