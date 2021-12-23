Главные причины, почему Wi-Fi работает с перебоями

Неправильное местоположение роутера, большое количество гаджетов и отсутствие пароля — главные причины нестабильной работы Wi-Fi.

Наиболее сильные поглотители Wi-Fi — вода и металл, поскольку являются электрическими проводниками и забирают большое количество энергии.

А в целом любые предметы и стены, которые находятся на пути волны, ухудшают сигнал. Больше всего потерь даст железобетонная стена, в основе которой металлическая арматура. Кирпич, дерево, стекло (например, аквариум) меньше, но все равно мешают волне.

Лучше всего разместить роутер на стене на высоте около полутора метров, например, в коридоре — он обычно равноудален от других комнат и там мало электроприборов.

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Многие гаджеты, передающие данные по Bluetooth — беспроводные мыши, клавиатуры, колонки, фитнес-трекеры — работают на той же частоте и могут помешать уверенному сигналу Wi-Fi. Также помехи создают микроволновые печи, радионяни, смартфоны и камеры, жидкокристаллические дисплеи и любые источники электрического напряжения, включая электропроводку.

На скорость влияет количество беспроводных сетей в радиусе действия. Возможно, роутеры настроены одинаково и конфликтуют по каналу доступа. Современные маршрутизаторы поддерживают частоты 2,4 и 5 ГГц. Для сетей, работающих по стандарту 802.11b/g, нужна частота 2,4 ГГц, по стандарту 802.11a — 5 ГГц, а 802.11n поддерживают оба стандарта.

Если у точки доступа нет надежного пароля, то интернетом с нее может пользоваться любой, что тоже влияет на качество соединения, особенно, если кто-то грузит тяжелый контент.