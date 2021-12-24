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Канал «Россия» покажет перед Новым годом советские фильмы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Любимые советские фильмы от «Иронии судьбы» до «Джентльменов удачи» будут транслировать на канале «Россия» с утра до вечера 31 декабря, сообщила пресс-служба телеканала.

Откроет марафон советского кино фильм «Девчата» в 9.20, следом, в 13.50 — комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби». В 15.35 покажут всенародно любимую «Иронию судьбы, или С легким паром!».

Завершат предновогодний показ комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» в 18.50 и комедия «Джентльмены удачи» в 20.35.

В новогоднюю ночь телеканал «Россия» покажет традиционный «Голубой огонек» и «Парад звезд» с участием популярных артистов.

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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

pepelmetal

Ни духа, ни сил у них на это нет

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

Antares

Што, опять?! ... мы встали с колен..., и т.д. и т.п
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