Канал «Россия» покажет перед Новым годом советские фильмы

Фото: © кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Любимые советские фильмы от «Иронии судьбы» до «Джентльменов удачи» будут транслировать на канале «Россия» с утра до вечера 31 декабря, сообщила пресс-служба телеканала.
Откроет марафон советского кино фильм «Девчата» в 9.20, следом, в 13.50 — комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби». В 15.35 покажут всенародно любимую «Иронию судьбы, или С легким паром!».
Завершат предновогодний показ комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» в 18.50 и комедия «Джентльмены удачи» в 20.35.
В новогоднюю ночь телеканал «Россия» покажет традиционный «Голубой огонек» и «Парад звезд» с участием популярных артистов.
correctorУ тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас
pepelmetalНи духа, ни сил у них на это нет
ponhik78Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...
AntaresШто, опять?! ... мы встали с колен..., и т.д. и т.п