Канал «Россия» покажет перед Новым годом советские фильмы

Любимые советские фильмы от «Иронии судьбы» до «Джентльменов удачи» будут транслировать на канале «Россия» с утра до вечера 31 декабря, сообщила пресс-служба телеканала.

Откроет марафон советского кино фильм «Девчата» в 9.20, следом, в 13.50 — комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби». В 15.35 покажут всенародно любимую «Иронию судьбы, или С легким паром!».

Завершат предновогодний показ комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» в 18.50 и комедия «Джентльмены удачи» в 20.35.

В новогоднюю ночь телеканал «Россия» покажет традиционный «Голубой огонек» и «Парад звезд» с участием популярных артистов.