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Samsung откажется от операционной системы Android

Источник:
Phone Arena
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Samsung откажется от Android и переведет свои устройства на операционную систему Google Fuchsia, сообщили сразу несколько влиятельных инсайдеров, имеющих доступ к отделу исследований и разработок южнокорейского производителя.

Google работает над операционной системой Fuchsia с открытым исходным кодом с 2016 года. Первым продуктом с этой системой стал умный дисплей Nest Hub, он получил новинку в мае этого года.

Новая операционная система предназначена для широкого спектра устройств. Кроме этого, она имеет серьезные преимущества по сравнению с Android. В настоящее время Samsung и Google активно сотрудничают при разработке Fuchsia.

Однако специалисты отмечают, что полный перевод всех устройств Samsung на новую операционную систему потребует длительного времени. Предположительно, процесс займет около пяти лет.

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Технологии #Софт
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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

Antares

Што, опять?! ... мы встали с колен..., и т.д. и т.п

Saw77

очередное обещаниу теперь уже при капиталимзме
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