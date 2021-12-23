Samsung откажется от операционной системы Android

Компания Samsung откажется от Android и переведет свои устройства на операционную систему Google Fuchsia, сообщили сразу несколько влиятельных инсайдеров, имеющих доступ к отделу исследований и разработок южнокорейского производителя.

Google работает над операционной системой Fuchsia с открытым исходным кодом с 2016 года. Первым продуктом с этой системой стал умный дисплей Nest Hub, он получил новинку в мае этого года.

Новая операционная система предназначена для широкого спектра устройств. Кроме этого, она имеет серьезные преимущества по сравнению с Android. В настоящее время Samsung и Google активно сотрудничают при разработке Fuchsia.

Однако специалисты отмечают, что полный перевод всех устройств Samsung на новую операционную систему потребует длительного времени. Предположительно, процесс займет около пяти лет.