НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Регионы самостоятельно определят тарифы на электроэнергию

Источник:
РИА Новости
258 3
Фото: © Sibnet.ru

Властям в регионах России разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

По решениям регулирующих органов субъектов тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией.

На местном уровне теперь также устанавливается минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Ранее закон допускал дифференцирование цен только в Крыму и Севастополе.

Методические указания по расчетам утверждены Федеральной антимонопольной службой. Ведомство отметило, что принятое постановление дает возможность руководителям регионов «пресекать злоупотребления со стороны потребителей».

Еще по теме
Путин допустил появление единой валюты России и Белоруссии
Чем отличается микрозайм от банковского кредита?
Каждый пятый новосибирец потратит премию на раздачу долгов
Пользователи «Сбербанк Онлайн» смогут заключать сделки
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Алтай спросил президента про отопительный сезон
Путин назвал сибиряков «золотым фондом» России
Каждого десятого новосибирца в 2021 году понизили в должности
Максим Аверин прочтет в Новосибирской филармонии «Щелкунчика»
Самое популярное
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
Игра Cyberpunk 2077 получила полноценное метро
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

jeryakob

Получается все 20 лет под руководством путина отступала. И доотступалась до последней черты. Так себе...

Antares

Што, опять?! ... мы встали с колен..., и т.д. и т.п
Sibnet.Ru