Регионы самостоятельно определят тарифы на электроэнергию

Властям в регионах России разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

По решениям регулирующих органов субъектов тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией.

На местном уровне теперь также устанавливается минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Ранее закон допускал дифференцирование цен только в Крыму и Севастополе.

Методические указания по расчетам утверждены Федеральной антимонопольной службой. Ведомство отметило, что принятое постановление дает возможность руководителям регионов «пресекать злоупотребления со стороны потребителей».