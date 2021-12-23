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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игра Overwatch стала бесплатной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: instacodez / Public Domain Mark

Сетевой шутер Overwatch временно стал бесплатным — акция продлится до 2 января 2022 года, сообщается на сайте Battle.net.

Любой желающий может опробовать полную версию игры на ПК, а также на консолях Xbox и PlayStation обоих поколений. В соревновательном режиме пользователям будут доступны 32 героя, 28 карт и все игровые режимы.

Для входа в бесплатную версию Overwatch на ПК потребуется создать аккаунт Battle.net. В случае с консолями от Sony и Microsoft необходимо наличие активных подписок на онлайн-сервисы PlayStation Plus и Xbox Live Gold соответственно.

При этом в бесплатный период игроки могут повышать уровни и открывать ящики с наградами. После покупки игры на аккаунт будет перенесен весь достигнутый прогресс, достигнутый в период бесплатного доступа.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

jeryakob

Получается все 20 лет под руководством путина отступала. И доотступалась до последней черты. Так себе...

Antares

Што, опять?! ... мы встали с колен..., и т.д. и т.п
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