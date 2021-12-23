Игра Overwatch стала бесплатной

Сетевой шутер Overwatch временно стал бесплатным — акция продлится до 2 января 2022 года, сообщается на сайте Battle.net.

Любой желающий может опробовать полную версию игры на ПК, а также на консолях Xbox и PlayStation обоих поколений. В соревновательном режиме пользователям будут доступны 32 героя, 28 карт и все игровые режимы.

Для входа в бесплатную версию Overwatch на ПК потребуется создать аккаунт Battle.net. В случае с консолями от Sony и Microsoft необходимо наличие активных подписок на онлайн-сервисы PlayStation Plus и Xbox Live Gold соответственно.

При этом в бесплатный период игроки могут повышать уровни и открывать ящики с наградами. После покупки игры на аккаунт будет перенесен весь достигнутый прогресс, достигнутый в период бесплатного доступа.