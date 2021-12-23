Трансгендеры, пытки и Дед Мороз: самые яркие ответы Путина

Президент Владимир Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию по итогам года. Темы для вопросов в 2021 году оказались предсказуемые — инфляция, коронавирус, вакцинация, противостояние с Западом, украинский конфликт. Мы собрали самые важные и остроумные ответы Путина.

Большая пресс-конференция продлилась 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов. Несмотря на пандемию, мероприятие провели очно, но количество аккредитованных журналистов сократили — до 507 человек.

В 2020 году Путин на большой пресс-конференции объявил о разовых выплатах в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка семьям с детьми до семи лет. На этот раз обошлось без громких денежных анонсов.

Про инфляцию

Главу государства спросили про высокую инфляцию в России, которая обесценивает социальную помощь гражданам. Путин согласился с журналистом, но при этом сослался на США.



«Если взять ведущую экономику мира, то в США инфляция 6,2% — в три раза выше ожидаемой. У нас вот 8%, в два раза от ожидаемой выше. А у них в три! Это серьезное дело».



Про отношения с Западом и НАТО

Журналистка Sky News спросила Путина, почему Запад не может понять намерения России. В ответ российский лидер заявил, что западные лидеры только делают вид, что не понимают Москву.

«Мы ясно дали понять, что движение НАТО на восток неприемлемо. США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это избыточное требование — не ставить ударных систем у нашего дома? Как американцы бы отнеслись, если бы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты. А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас?».

«Важен не ход переговоров, важен результат. Ни одного дюйма на Восток — сказали нам в девяностые. Ну и чего? Надули. Пять волн расширения НАТО. В Румынии и Польше появляются ракетные системы. Мы, что ли, пришли? К нам пришли».

«Зачем надо было поддерживать террористов на Северном Кавказе и использовать явно террористические организации для попыток развала Российской Федерации? Ну это же делали. И я, как бывший директор ФСБ, это знаю наверняка. Мы работали с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы».

Не говорить про отравление Навального

На вопрос журналиста BBC, почему в России за последнее время стремительно выросло число тех, кого власти считают экстремистами, Путин предложит «перевернуть страницу» и перестать вспоминать оппозиционера Алексея Навального.

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли официальные запросы: дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного. Предложили, чтобы туда приехали наши специалисты, я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ — ноль. Ну как это объяснить? Молчание. Если нечего ответить, об этом не нужно говорить».

Перед пресс-конференцией всех посетителей обработали частицами серебра — это дополнительная мера для повышения безопасности в условиях пандемии.

Про пытки в российских тюрьмах

Ксения Собчак спросила Путина, собирается ли он реагировать на скандал с публикацией пыточного видеоархива из российских тюрем. Президент России призвал относиться к заключенным по-человечески, но снова вспомнил Запад.

«К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите — там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира».

Про трансгендеров в спорте

Журналист поинтересовался, как Путин относится к западной толерантности, когда мужчины открыто объявляют себя женщинами. Российский лидер в ответ пожалел женский спорт.

«Здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Или спортсмены. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем»

Согласился защищать Деда Мороза от исков

Представитель СМИ из Вологодской области пожаловался, что некий юрист подал на Деда Мороза в суд за то, что тот много лет не выполнял его просьбы. В ответ Путин согласился стать защитником на процессе, напомнив про свое юридическое образование.

«Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и подумает, что мешает Деду Морозу его одаривать».

Про отмену понятий «мужчина» и «женщина»

Журналист спросил Путина про новую западную этику, в которой понятия «мужчина» и «женщина» подменяются нейтральными. Президент посчитал это информационной «пандемией» и предложил найти от нее лекарство.

«Нам от этого никуда не деться, просто надо искать эффективное противоядие. Если кто-то считает, что женщина и мужчина — одно и то же, то ради бога. Но существует же здравый смысл».

Назвал сибиряков «золотым фондом»

В ответ на вопрос журналиста, почему он летает отдыхать в тайгу исключительно с министром обороны Сергеем Шойгу, Путин неожиданно признался в любви к сибирякам.

«Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить — в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России — это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом».