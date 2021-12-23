Инновационный телевизор передаст вкус еды

Прототип телевизора, способного передавать вкус отображаемой еды, разработан в Японии. Чтобы почувствовать вкус, необходимо облизать поверхность экрана.

Устройство получило название Taste the TV вмещает в себя десять тюбиков, которые содержат различные химические вещества. При необходимости они соединяются и в сочетании создают вкус показываемой по телевизору еды, пишет The Guardian.

Готовая смесь в виде жидкости наносится на гигиеническую пленку над экраном телевизора, который пользователю необходимо лизнуть. На создание прототипа телевизора у команды изобретателей ушел год.

Разработчики отмечают, что главная цель устройства в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома. Кроме этого, его можно использовать для дегустаций и удаленного обучения.