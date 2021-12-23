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Путин назвал сибиряков «золотым фондом» России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал сибиряков «золотым фондом» России.

«Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить — в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России — это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом», — сказал Путин, комментируя свой регулярный отдых в Сибири.

Он также пошутил на тему того, что не берет премьера Михаила Мишустина на отдых в тайгу, как министра обороны Сергея Шойгу. «Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?», — сказал глава государства.

Впервые Путин улетел на отдых в сибирскую тайгу в 2014 год. После возвращения президент рассказал, что в свой день рождения прошел по горам девять километров. В этом году президент также отдыхал в Сибири вместе с Шойгу.

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Топ комментариев

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

jeryakob

Получается все 20 лет под руководством путина отступала. И доотступалась до последней черты. Так себе...

Saw77

очередное обещаниу теперь уже при капиталимзме
Sibnet.Ru