Путин назвал сибиряков «золотым фондом» России

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал сибиряков «золотым фондом» России.

«Вот вы спрашивали, где бы я хотел жить — в Сибири мне очень нравится. Золотой фонд России — это сибиряки, по своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом», — сказал Путин, комментируя свой регулярный отдых в Сибири.

Он также пошутил на тему того, что не берет премьера Михаила Мишустина на отдых в тайгу, как министра обороны Сергея Шойгу. «Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?», — сказал глава государства.

Впервые Путин улетел на отдых в сибирскую тайгу в 2014 год. После возвращения президент рассказал, что в свой день рождения прошел по горам девять километров. В этом году президент также отдыхал в Сибири вместе с Шойгу.