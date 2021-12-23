Xiaomi 12 Pro получит уникальный экран

Будущий флагман Xiaomi 12 Pro станет первым смартфоном на рынке, оснащенным 2K-экраном OLED с технологией LTPO и пониженным энергопотреблением, сообщил главный исполнительный директор компании Лэй Цзюнь.

Эксперты DisplayMate ранее удостоили экран Xiaomi 12 Pro награды «Лучший дисплей для смартфонов». Устройство получило наивысшую оценку производительности дисплея A+ и установило или побило 15 рекордов производительности дисплея смартфона.

Дисплей получил совершенно новый люминесцентный материал E5, материалы LTPO второго поколения, технологию микропризмы Mirco-Lens и технологию интеллектуальной динамической частоты обновления изображения.

Экран сможет менять частоту обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от сценария и приложения, чтобы эффективно экономить заряд аккумулятора. Производителем дисплея выступает южнокорейская компания Samsung Display.