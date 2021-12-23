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Бузова выпустила новогодний клип со «Звездами в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Стас Ярушин сыграл жениха Ольги Бузовой, а Светлана Пермякова — свекровь в новогоднем клипе на песню «Игрушка».

В клипе «Игрушка» Бузова готовится встречать Новый год, она пишет на листке желание «любовь», сжигает его и выпивает с шампанским. С этого момента начинаются приключения.

«Это не просто клип, это целый фильм, в котором я рассказываю о том, что, во-первых, нужно четче формулировать желания, а во-вторых, всему свое время… и любовь обязательно появится, тогда, когда это должно случиться», — написала Бузова о клипе.

В видео попали участники шоу «Звезды в Африке», ведущей в котором стала Бузова. Это Стас Ярушин и Светлана Пермякова, которые почти дошли до финала шоу. Также в клипе снялся тиктокер Даня Милохин.

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Топ комментариев

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

jeryakob

Получается все 20 лет под руководством путина отступала. И доотступалась до последней черты. Так себе...

Antares

Што, опять?! ... мы встали с колен..., и т.д. и т.п

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас
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