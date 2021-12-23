Бузова выпустила новогодний клип со «Звездами в Африке»

Стас Ярушин сыграл жениха Ольги Бузовой, а Светлана Пермякова — свекровь в новогоднем клипе на песню «Игрушка».

В клипе «Игрушка» Бузова готовится встречать Новый год, она пишет на листке желание «любовь», сжигает его и выпивает с шампанским. С этого момента начинаются приключения.

«Это не просто клип, это целый фильм, в котором я рассказываю о том, что, во-первых, нужно четче формулировать желания, а во-вторых, всему свое время… и любовь обязательно появится, тогда, когда это должно случиться», — написала Бузова о клипе.

В видео попали участники шоу «Звезды в Африке», ведущей в котором стала Бузова. Это Стас Ярушин и Светлана Пермякова, которые почти дошли до финала шоу. Также в клипе снялся тиктокер Даня Милохин.