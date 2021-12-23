Путин допустил появление единой валюты России и Белоруссии

Конструкция Союзного государства может предусматривать введение единой валюты России и Белоруссии в будущем, однако для этого потребуется синхронизация в экономике, заявил президент Владимир Путин на большой пресс-конференции.

По словам Путина, сначала нужно синхронизировать законодательство двух стран в сфере экономики, антимонопольное законодательство, налоговое и таможенное. «Мы обо всем этом договорились, сейчас начнем работать», — отметил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что уровень интеграции Москвы и Минска сейчас гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, а президент Белоруссии Александр Лукашенко и его команда — «непростые переговорщики».

«Но мы в целом достигли понимания того, каким темпом и какими шагами мы должны к этому идти», — подытожил президент России.