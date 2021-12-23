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Ведущий «России» Владимир Соловьев впервые возглавил рейтинг доверия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Телеведущий ток-шоу «Москва. Кремль. Путин» и «Кто против?» Владимир Соловьев впервые возглавил рейтинг доверия россиян, сообщает исследовательский холдинг Ромир.

В десятке публичных личностей, которым россияне доверяют больше всего, также оказались Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Владимир Познер, Юрий Дудь, Павел Воля, Иван Ургант, Андрей Малахов, Ксения Собчак.

Стабильно в рейтинге присутствуют «медийные» врачи: Александр Мясников (17 место, прибавил один пункт), Елена Малышева (25 место, минус восемь пунктов), Евгений Комаровский (36 место, плюс 30 пунктов). Доверие россияне также выразили Леониду Рошалю (43 место) и Денису Проценко (80 место).

В рейтинге по-прежнему мало представителей науки и классического искусства: Татьяна Черниговская впервые попала в топ-100 на 74-е месте, Николай Цискаридзе — на 81-е. Из сферы спорта в рейтинге Александр Овечкин (37 место), Лейсан Утяшева (40 место), Хабиб Нурмугамедов (65) и Валерий Карпин (77 место).

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