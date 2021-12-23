Президент России увидел позитивные сигналы с Запада

Россия не стремится к конфликту с Западом и ждет ответной реакции со стороны Соединенных Штатов и НАТО, заявил президент Владимир Путин.

«Конфликт — это не наш выбор, мы этого не хотим. Поэтому я откликнулся на предложение президента Байдена назначить ответственных на этом участке. Поэтому без всякой хитрости мы заявили: никакого расширения НАТО на Восток», — сказал Путин.

По его словам, теперь «мяч на их стороне». «В целом пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдет по этому пути», — отметил Путин.

Российский МИД в пятницу, 17 декабря обнародовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, а также договоренности о мерах по обеспечению безопасности России и государств — членов НАТО. Москва предложила альянсу не принимать в свой состав страны, которые раньше входили в СССР, и не вести военную деятельность на их территории.