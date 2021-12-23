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Президент России увидел позитивные сигналы с Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Россия не стремится к конфликту с Западом и ждет ответной реакции со стороны Соединенных Штатов и НАТО, заявил президент Владимир Путин.

«Конфликт — это не наш выбор, мы этого не хотим. Поэтому я откликнулся на предложение президента Байдена назначить ответственных на этом участке. Поэтому без всякой хитрости мы заявили: никакого расширения НАТО на Восток», — сказал Путин.

По его словам, теперь «мяч на их стороне». «В целом пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдет по этому пути», — отметил Путин.

Российский МИД в пятницу, 17 декабря обнародовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, а также договоренности о мерах по обеспечению безопасности России и государств — членов НАТО. Москва предложила альянсу не принимать в свой состав страны, которые раньше входили в СССР, и не вести военную деятельность на их территории.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...

jeryakob

Получается все 20 лет под руководством путина отступала. И доотступалась до последней черты. Так себе...

Antares

Што, опять?! ... мы встали с колен..., и т.д. и т.п

corrector

У тебя , Кулёба, один сценарий: Вена - эмиграция, так что успей своровать побольше сейчас
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