Юдзуру Ханю исполнил фантастический прыжок

Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю прыгнул несколько четверных акселей на тренировке перед началом чемпионата Японии. Этот прыжок еще никому в истории не удавалось исполнить на соревнованиях.

На тренировке в четверг 27-летний Ханю сделал несколько попыток прыгнуть четверной аксель, ему удалось приземлить три прыжка.

В интервью после тренировки фигурист признался, что не пытался докрутить четверной аксель, а ставил задачу выровнять ось прыжка, и это ему удалось.

Спортсмен ранее заявлял, что собирается исполнить его в произвольной программе на национальном чемпионате.

Ханю — олимпийский чемпион в одиночном катании в 2014 и 2018 годах, двукратный чемпион мира (2014, 2017) и многократный призер мировых первенств. Он первым в истории среди фигуристов-одиночников завоевал все титулы во взрослых и юниорских турнирах. Ханю в 2016 году первым в истории приземлил четверной риттбергер на соревновании.

Аксель — единственный прыжок в фигурном катании, исполняющийся с движения вперед, считается самым сложным.