Каждого десятого новосибирца в 2021 году понизили в должности

Почти десятая часть новосибирцев столкнулись с понижением в должности в 2021 году, выяснил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

По данным онлайн-опроса, в этом году 8% горожан пережили понижение в должности. Среди причин, которые привели к такому шагу — переход в новую сферу внутри компании (23%), осознанное желание снизить нагрузку и уровень ответственности (17%).

Сотрудникам приходилось терять в должности из-за сокращения численности компании (16%). Еще 9% респондентов не прошли аттестацию, а 7% опрошенных перевелись на более низкую зарплату по состоянию здоровья.

Не все сотрудники оказались согласны с понижением в должности. 68% новосибирцев продолжили работать на прежнем месте из-за страхов не найти новую работу. 25% находятся в поиске, 7% уже нашли новое место.