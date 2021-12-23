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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин предложил «перевернуть страницу» с отравлением Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил окончательно «перевернуть страницу» с историей отравления Навального в ответ на вопрос журналиста BBC на большой пресс-конференции.

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли официальные запросы: дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного. Предложили, чтобы туда приехали наши специалисты, я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ — ноль. Ну как это объяснить? Молчание. Если нечего ответить, об этом не нужно говорить», — отметил он.

Российский лидер уточнил, что «сидельцы» в России всегда были, есть и будут. «Не надо совершать преступлений и прикрываться политикой», добавил Путин, комментируя уголовное дело в отношении оппозиционера.

В этом году президент проводит пресс-конференцию очно — из центрального выставочного зала «Манеж». На мероприятие аккредитованы 507 человек.

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Топ комментариев

Muzykant

Попробовал бы так рассуждать живя например в райцентре или селе.Заодно бы поискал новые школы,больницы...

jeryakob

Получается все 20 лет под руководством путина отступала. И доотступалась до последней черты. Так себе...

Disobedient

Предполагаю еще 20 лет предательства эта страна не переживет, по крайней мере русская и близкая ей часть...

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...
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