Путин предложил «перевернуть страницу» с отравлением Навального

Президент России Владимир Путин предложил окончательно «перевернуть страницу» с историей отравления Навального в ответ на вопрос журналиста BBC на большой пресс-конференции.

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли официальные запросы: дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного. Предложили, чтобы туда приехали наши специалисты, я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ — ноль. Ну как это объяснить? Молчание. Если нечего ответить, об этом не нужно говорить», — отметил он.

Российский лидер уточнил, что «сидельцы» в России всегда были, есть и будут. «Не надо совершать преступлений и прикрываться политикой», добавил Путин, комментируя уголовное дело в отношении оппозиционера.

В этом году президент проводит пресс-конференцию очно — из центрального выставочного зала «Манеж». На мероприятие аккредитованы 507 человек.