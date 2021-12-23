Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

Решение проблем с демографией стала одна из важнейших задач для власти — российской экономике не хватает рабочих рук, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

«Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить. Это продолжительность жизни, она немного сократилась. И это одно из негативных последствий пандемии», — сказал президент.

В нынешней ситуации, по его словам, обостряется одна из важнейших проблем — в сфере демографии. «146 миллионов — совершенно недостаточно населения для такой огромной территории. И с экономической точки зрения это опасно — у нас рабочих рук не хватает, У нас же рабочих рук не хватает. Я уже не говорю о геополитической стороне этого вопроса», — отметил Путин.

В стране снижается продолжительность жизни, растет смертность, отметил он. Работоспособное население составляет только порядка 81 миллион человек, уточнил президент.