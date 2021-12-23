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Путин заявил о нехватке рабочих рук в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Решение проблем с демографией стала одна из важнейших задач для власти — российской экономике не хватает рабочих рук, заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

«Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить. Это продолжительность жизни, она немного сократилась. И это одно из негативных последствий пандемии», — сказал президент.

В нынешней ситуации, по его словам, обостряется одна из важнейших проблем — в сфере демографии. «146 миллионов — совершенно недостаточно населения для такой огромной территории. И с экономической точки зрения это опасно — у нас рабочих рук не хватает, У нас же рабочих рук не хватает. Я уже не говорю о геополитической стороне этого вопроса», — отметил Путин.

В стране снижается продолжительность жизни, растет смертность, отметил он. Работоспособное население составляет только порядка 81 миллион человек, уточнил президент.

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Политика #Россия
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Muzykant

Попробовал бы так рассуждать живя например в райцентре или селе.Заодно бы поискал новые школы,больницы...

jeryakob

Получается все 20 лет под руководством путина отступала. И доотступалась до последней черты. Так себе...

Disobedient

Предполагаю еще 20 лет предательства эта страна не переживет, по крайней мере русская и близкая ей часть...

ponhik78

Украина от ЯО отказалась не добровольно. Её буквально заставили это сделать США. Сомнения на счёт вменяемости...
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