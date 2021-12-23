Адвокаты попросили оправдать мэра Томска Кляйна

Адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна в четверг попросили вынести ему оправдательный приговор, в то время как гособвинитель запросил для подсудимого пять лет лишения свободы.
«Отсутствие вредоносных последствий, существенного нарушения охраняемых интересов общества или государства означает отсутствие преступления в действиях Кляйна. Я прошу о вынесении Кляйну единственно возможного оправдательного приговора», — приводятся слова адвоката Ларисы Шейфер в Telegram-канале защитников Кляйна.
Накануне прокурор попросил назначить подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел — одного также о превышении полномочий, другого — о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
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