Армия США ничего не сможет противопоставить Китаю

Китай может направить гиперзвуковую ракету в другой конец земного шара и поразить цель, пока в американской армии гордятся летными костюмами для беременных летчиц, пишет американское консервативное издание The Federalist

«Самонадеянность, невежество и некомпетентность американского руководства превратят Китай в мировую сверхдержаву, а США станут ее рабами», — отмечает автор статьи.

По его мнению, на протяжении многих лет американские руководители способствовали тому, чтобы Китай вкладывал деньги в развитие своих вооружённых сил, в то время как армия США приходила в упадок. И сейчас существуют большие сомнения, способны ли американские военные защитить свою страну, говорится в статье.

«После победы в холодной войне Соединенные Штаты уверовали в то, что их военное превосходство будет длиться вечно. А в это время китайская армия наращивала свою численность, совершенствовала оружие и боевую технику и, что намного важнее, разрабатывала новую стратегию», — поясняет автор статьи.

Издание полагает, что, если Китай присоединит Тайвань, то Пекину будет принадлежать 70% общемирового объема производства микросхем, 90% редкоземельных металлов и до 90% некоторых лекарственных средств. «Это превратит Китай в мировую сверхдержаву, а США станут его рабом», — подводит итог автор материала.