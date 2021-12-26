НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия США ничего не сможет противопоставить Китаю

Источник:
The Federalist
193 1
Фото: НеизвестенUnknown author

Китай может направить гиперзвуковую ракету в другой конец земного шара и поразить цель, пока в американской армии гордятся летными костюмами для беременных летчиц, пишет американское консервативное издание The Federalist

«Самонадеянность, невежество и некомпетентность американского руководства превратят Китай в мировую сверхдержаву, а США станут ее рабами», — отмечает автор статьи.

По его мнению, на протяжении многих лет американские руководители способствовали тому, чтобы Китай вкладывал деньги в развитие своих вооружённых сил, в то время как армия США приходила в упадок. И сейчас существуют большие сомнения, способны ли американские военные защитить свою страну, говорится в статье.

«После победы в холодной войне Соединенные Штаты уверовали в то, что их военное превосходство будет длиться вечно. А в это время китайская армия наращивала свою численность, совершенствовала оружие и боевую технику и, что намного важнее, разрабатывала новую стратегию», — поясняет автор статьи.

Издание полагает, что, если Китай присоединит Тайвань, то Пекину будет принадлежать 70% общемирового объема производства микросхем, 90% редкоземельных металлов и до 90% некоторых лекарственных средств. «Это превратит Китай в мировую сверхдержаву, а США станут его рабом», — подводит итог автор материала.

Еще по теме
Генсек НАТО пригласил Россию на переговоры 12 января
США не согласятся с требованиями России по НАТО
Глава МИД Украины рассказал о двух сценариях конфликта с Россией
Спикер Рады увидел «намеки» на ядерный удар по Украине
смотреть все
Оборона #Военная политика #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Режим «черного неба» объявили в Красноярске
Смертельное ДТП произошло на Алтае
Бурятия сняла режим ЧС регионального значения
Второй за неделю гипермаркет «Лента» загорелся в Томске
Самое популярное
Названы десять худших игр 2021 года
Steam запустил грандиозную распродажу игр
Путин заявил, что России больше некуда отступать
Объявлен победитель 22‑го сезона «Битвы экстрасенсов»
Обсуждение (1)
Картина дня
Песков рассказал, как Путин проведет Новый год
Армия США ничего не сможет противопоставить Китаю
Американский историк рассказал о забытом «супертанке» СССР
TikTok и Instagram связали с депрессией в среднем возрасте
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Alhazred

Ты как всегда в мире своих бредовых представлений. Горбачев - диктатор? Я тебя умоляю... А уж про шушеру...

Uynachalnica

Хорошо, когда папа у Васи силен в математике...

Drronum

Такая молодая, а уже скоро как у Брежнева вся грудь в медалях будет - молодец!

Alhazred

Он вообще не думал никогда ... И сейчас просто пытается мазаться... Скоро же отвечать придется, ну если...
Sibnet.Ru