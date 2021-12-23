Максим Аверин прочтет в Новосибирской филармонии «Щелкунчика»

Актер Максим Аверин в сопровождении Новосибирского академического симфонического оркестра представит авторскую версию сказки «Щелкунчик» в Новосибирской филармонии, сообщила пресс-служба учреждения.

Со сцены Концертного зала имени Каца прозвучит авторская сказка, написанная Авериным по мотивам классической новеллы Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» в сопровождении музыки из балета Чайковского «Щелкунчик» — «Вальс цветов», «Па-де-де», «Марш», «Танец феи Драже» и других известнейших музыкальных мелодий.

Это будет полноценное музыкально-театральное действо, сотканное из поэзии и прозы, а также монологов самого артиста, пропитанных чувствами и живыми эмоциями.

Максим Аверин – театральный и киноактер, создавший множество всенародно любимых образов, телеведущий. В его творческом багаже – более 20 лет работы в театре, полнометражные фильмы и сериалы. Одна из последних известных ролей — доктор Брагин в медицинском сериале «Склифосовский».

«Щелкунчика» с Максимом Авериным покажут 28 декабря в 19.00 в Новосибирской филармонии.