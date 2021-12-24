Полуфинал «Голоса» покажут в прямом эфире Первого канала

Восемь вокалистов прошли в полуфинал десятого сезона «Голоса», только четверо пройдут в финал проекта. Выбирать финалистов будут наставники и зрители.

В полуфинале выступят Ильхом Тагиров и Ернар Садирбаев (команда Димы Билана), Юлия Кошкина и Александр Волкодав (команда Пелагеи), Вячеслав Явкин и Элина Пан (команда Леонида Агутина).

После смерти наставника Александра Градского судьбу его подопечных решают только зрители. Так в финал из команды Градского прошли Татьяна Качурина и Алишер Каримов.

В полуфинале наставники распределят между участниками своих команд 100 баллов, а затем к этим оценкам прибавят зрительские голоса. В финал пройдут только четыре вокалиста, по одному от каждого наставника.

Полуфинал покажут 24 декабря в 21.30 (мск) в прямом эфире Первого канала.