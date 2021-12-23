НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Губин оказался востребованнее Пугачевой на корпоративах

Источник:
Sibnet.ru
192 0
Фото: © andreygubinru, vk.com/andreygubinru

Зрители готовы платить любые деньги, лишь бы Андрей Губин вернулся на сцену и спел для них. Но артист отказывается от всех корпоративов из-за болезни, сообщил концертный директор Юрий Борисов на передаче «Светская хроника» на «Пятом канале».

Андрей Губин борется с тяжелым недугом — левосторонней прозопалгией. Из-за неврологической болезни Губин страдает от постоянной боли в теле. По словам Борисова, состоятельные фанаты готовы заплатить любую сумму, лишь бы увидеть звезду 90-х.

Среди артистов, чьи гонорары имеют реальные цифры, самым дорогим стала группа «Ленинград». За ее вступление придется заплатить 15 миллионов рублей.

Далее по убыванию идут Григорий Лепс (12 миллионов рублей) , Алла Пугачева (10 миллионов) и Филипп Киркоров (8 миллионов).

Еще по теме
Россия заняла седьмое место на детском Евровидении
Агутин намекнул на нечестность в «Голосе»
Организаторы шоу «Голос» определились с заменой Градского
Элина Пан из Красноярска прошла в полуфинал «Голоса»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шторм повредил мачту тримарана сибирских путешественников
Первая деревня для стариков и инвалидов появится в Омской области
Обогреватели дадут после аварии на ТЭЦ замерзающим улан-удэнцам
Пятеро госпитализированы в Томской области после возгорания вездехода
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Denis CENTR

За период правления Путина поменялось многое. Возник слой “супер-богатых чиновников, которые покупают...

Muzykant

Попробовал бы так рассуждать живя например в райцентре или селе.Заодно бы поискал новые школы,больницы...

Denis CENTR

Почему такие как ты, не хотят видеть очевидные вещи?Ты не замечаешь: нищих стариковубитые-разбитые школы...

Denis CENTR

Ага, каждый живет как он хочет, до поры до времени.А как жить пожилым людям из советского прошлого, детям...
Sibnet.Ru