Губин оказался востребованнее Пугачевой на корпоративах

Зрители готовы платить любые деньги, лишь бы Андрей Губин вернулся на сцену и спел для них. Но артист отказывается от всех корпоративов из-за болезни, сообщил концертный директор Юрий Борисов на передаче «Светская хроника» на «Пятом канале».

Андрей Губин борется с тяжелым недугом — левосторонней прозопалгией. Из-за неврологической болезни Губин страдает от постоянной боли в теле. По словам Борисова, состоятельные фанаты готовы заплатить любую сумму, лишь бы увидеть звезду 90-х.

Среди артистов, чьи гонорары имеют реальные цифры, самым дорогим стала группа «Ленинград». За ее вступление придется заплатить 15 миллионов рублей.

Далее по убыванию идут Григорий Лепс (12 миллионов рублей) , Алла Пугачева (10 миллионов) и Филипп Киркоров (8 миллионов).