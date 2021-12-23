Lada Niva переименовали в Vlada для автосалона в Токио

Старое поколение Lada Niva Legend дебютирует на международном автосалоне в Токио под именем Vlada, сообщил руководитель дальневосточной компании Sumotori Group Виталий Веркеенко

«В этом году Sumotori Japan представит модифицированную на заводе Sumotori и сертифицированную для Японии классическую модель автомобиля VLada (Lada, модифицированная во Владивостоке для Японии)», — написал Веркеенко в Instagram.

О подробностях доработки отечественного автомобиля глава Sumotori не сообщил, но отметил, что он уже сертифицирован для рынка Японии.

«Поломка не проблема для обладателя легенды советского автопрома. С удовольствием чинят сами. Это как хобби, а не средство передвижения», — ответил Веркеенко на критический комментарий.

Судя по фотографиям, машина будет представлена в камуфляже цвета хаки. Автомобиль оснащен стандартным вазовским бензиновым мотором объемом 1,7 литра мощностью 83 лошадиные силы. По словам Веркеенко, двигатель прошел экологический тест.

Автосалон в Токио состоится с 14 по 16 января 2022 года.