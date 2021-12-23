Обогреватели дадут после аварии на ТЭЦ замерзающим улан-удэнцам

Пункты временного размещения в гостиницах и обогреватели предоставят жителям Улан-Удэ, которые замерзают в квартирах из-за аварии на ТЭЦ-1, сообщает мэрия города.

В четверг в 03.45 по местному времени на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла, из-за этого в режиме сниженных параметров отопления 791 многоквартирный дом. В Улан-Удэ в четверг температура воздуха составляет 30 градусов мороза. Восстановительные работы на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжаются.

В Улан-Удэ подготовлено 10 пунктов временного размещения на базах гостиниц на территории Октябрьского района, левобережной стороны, Восточного, Загорска, которые находятся не в зоне ЧС. Пункты рассчитаны на 400 человек.

«Для организации переселения подключаем спасателей, волонтеров. Прежде всего обратим внимание на дома, где живут ветераны, пожилые, многодетные семьи», — рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский.

Также мэрия проработала с магазинами — взяла оптом более 500 тепловых приборов (111 газовых пушек и более 400 разных тепловых приборов). Выдавать будет Управление по ЧС Улан-Удэ под сохранную расписку для возврата. Обращаться необходимо в Единую диспетчерскую службу.