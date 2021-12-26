Врач посоветовал три привычки для торможения старения

Эксперт предложил взять на вооружение три простых привычки, способных притормозить процесс старения — прием антиоксидантов и витамина D, а также отказ от сахара.

Естественным помощником замедления процесса старения считается ресвератрол. Этот антиоксидант содержится в красном вине и некоторых других продуктах. Доктор Дэвид Синклер, автор книги «Продолжительность жизни: почему мы стареем», советует принимать по 1 000 миллиграмм ресвератрола.

Это вещество не только замедляет старение, но и помогает в борьбе с раком, ожирением, болезнями сердца и диабетом, цитирует Daily Express Синклера. В 2003 году было обнаружено, что ресвератрол усиливает выживаемость клеток и замедляет старение, запуская «ген долголетия», известный как SIRT1.

Синклер посоветовал ежедневно также принимать витамин D3. Этот витамин продлевает жизнь, а также снижает риск различных возрастных заболеваний. Исследования показали, что уровень витамина D в организме обратно пропорционален риску смерти.

Низкий уровень витамина D чреват и другими проблемами со здоровьем — в частности, снижением когнитивных функций, депрессией, остеопорозом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом II типа и раком.

Высокое же потребление сахара положительно коррелируют с возрастными болезнями вроде диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому снижение содержания сахара в рационе поможет замедлить старение, предотвратит нарушения метаболизма и улучшит общее состояние здоровья.