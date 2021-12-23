Пятеро госпитализированы в Томской области после возгорания вездехода

Вездеход загорелся на трассе Стрежевой — поселок Ваховск Нижневартовского района ХМАО, пять человек попали в больницу в Стрежевом, сообщил в четверг департамент здравоохранения Томской области.

Инцидент произошел в Нижневартовском районе вечером в среду. По данным полиции, рабочие обустраивали зимник, растопили в салоне гусеничного вездехода печь, от которой начался пожар.

«Четверо мужчин находят в хирургическом отделении медучреждения в состоянии средней степени тяжести. Еще один мужчина в возрасте 37 лет госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние врачи оценивают как тяжелое», — сообщил департамент здравоохранения.