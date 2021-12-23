НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пятеро госпитализированы в Томской области после возгорания вездехода

Источник:
Sibnet.ru
300 0
Фото: Briofit / CC BY-SA 4.0

Вездеход загорелся на трассе Стрежевой — поселок Ваховск Нижневартовского района ХМАО, пять человек попали в больницу в Стрежевом, сообщил в четверг департамент здравоохранения Томской области.

Инцидент произошел в Нижневартовском районе вечером в среду. По данным полиции, рабочие обустраивали зимник, растопили в салоне гусеничного вездехода печь, от которой начался пожар.

«Четверо мужчин находят в хирургическом отделении медучреждения в состоянии средней степени тяжести. Еще один мужчина в возрасте 37 лет госпитализирован в реанимационное отделение, его состояние врачи оценивают как тяжелое», — сообщил департамент здравоохранения.

Еще по теме
Следователи назвали причину пожара на ТЭЦ‑1 в Бурятии
Глава поселения в Приангарье ответит за пожар, уничтоживший 28 домов
Спецслужбы проверят данные о минировании метро Новосибирска
Пожар на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ привел к режиму ЧС
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Шторм повредил мачту тримарана сибирских путешественников
Первая деревня для стариков и инвалидов появится в Омской области
Обогреватели дадут после аварии на ТЭЦ замерзающим улан-удэнцам
Пятеро госпитализированы в Томской области после возгорания вездехода
Самое популярное
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
Игроки призвали удалить S.T.A.L.K.E.R. 2
Определились финалисты шоу «Звезды в Африке»
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
83
МИД России пригрозил Западу «военной альтернативой»
67
Аналитики дали России несколько дней на разгром Украины
62
Путин заявил, что России больше некуда отступать
39
Богатство Америки объяснили колоссальной задолженностью
26
США задумались над запретом на поставку смартфонов в Россию
Sibnet.Ru