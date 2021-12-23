Двигатель отлетел от Subaru после ДТП с автобусом в Новосибирске, водитель получил травмы головы, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В 12.40 водитель на автомобиле Subaru Legacy, двигался по улице Дуси Ковальчук, со стороны улицы Плановой, в сторону улицы Красный проспект, 248 выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автобусом, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водителя Subaru с травмой головы, а также многочисленными переломами доставили в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.