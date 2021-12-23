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Глава поселения в Приангарье ответит за пожар, уничтоживший 28 домов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Красноярский краевой лесопожарный центр

Глава муниципального образования предстанет перед судом в Иркутской области — чиновница не заключила договор на обслуживание электросетей в поселке Дальнем, где в мае 2021 года сгорело 28 домов, сообщила в четверг прокуратура региона.

Крупный пожар произошел в поселке Дальнем Нижнеилимского района в мае, выгорело 4,2 тысячи квадратных метров. Пожар уничтожил 28 домов, из них 19 нежилых и девять жилых. 20 домов удалось отстоять. Размер причиненного ущерба составил 12 миллионов рублей.

По версии следствия, глава муниципального образования, своевременно не заключила с энергоснабжающей организацией контракт на обслуживание электрических сетей в поселке. Впоследствии замыкание проводов, находившихся в аварийном состоянии, привело к возникновению пожара.

Также выяснилось, что обвиняемая издала распоряжение о приеме на работу родственницы, которая фактически к исполнению трудовых обязанностей не приступила. Деньги за «работу» перечисляли чиновнице.

Глава поселения ответит в суде за мошенничество, халатность и служебный подлог.

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