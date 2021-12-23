Каждый пятый новосибирец потратит премию на раздачу долгов

Годовая премия у каждого пятого новосибирца уйдет на выплату долгов и кредитов, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый житель Новосибирска (20%) собирается потратить премию по итогам года на погашение кредитов и возвращение долгов. «Хочется войти в Новый год без финансовых обременений», «Любые свободные средства направляем на погашение ипотеки», — поделились респонденты.

Еще 13% опрошенных собираются инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 9% респондентов из города. Каждый десятый планирует купить новогодние подарки близким.