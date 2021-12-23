«Человек-паук: Нет пути домой» попал в топ‑10 лучших фильмов IMDb

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» занял девятое место в топ-250 лучших фильмов IMDb, рейтинг картины — 8.8 балла, столько же у «Криминального чтива» Тарантино.
Топ формируется на основании зрительских оценок — сейчас у нового «Человека-паука» она составляет 8,8 балла, такие оценки еще у троих фильмов рейтинга — «Криминальное чтиво», «Хороший, плохой, злой» и «Властелин колец: Братство кольца».
«Человек-паук: Нет пути домой» показал превосходные в пандемию сборы. За первый уикенд в России картина собрала больше миллиарда рублей, мировая касса насчитывает около полмиллиарда долларов.
В третьем фильме про Человека-паука с Томом Холландом личность Питера Паркера разоблачают, и часть общества считает его злодеем, а не героем. Паркеру и его друзьям приходится несладко, тогда Человек-паук просит помощи у Доктора Стрэнджа. Волшебство выходит из-под контроля и в мир прорываются злодеи из параллельных вселенных.
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