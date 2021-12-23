Тему мультивселенной безумия раскрыли в тизере «Доктора Стрэнджа»

Marvel представила дебютный тизер-трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который продолжит тему множественности реальностей, поднятую в третьем «Человеке-пауке» и сериале «Локи».

Картина станет вторым сольником мага времени Доктора Стивена Стрэнджа, которого играет Бенедикт Камбербэтч,в фильме также сыграли Элизабет Олсен, Бенедикт Вонг, Рэйчел МакАдамс, Чиветель Эджиофор, Сочил Гомес и другие.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в прокат 5 мая 2022 года. Он станет прямым продолжением «Человека-паука: Нет пути домой», в которых нарушение заклинания забвения, которое должно было заставить всех людей на планете забыть о личности Человека-паука, приводит к страшным последствиям.

«Мультивселенная – это концепция, которая нам известна пугающе мало. За надругательство над реальностью последует кара», — говорится в трейлере.

Герою предстоит столкнуться с проблемами мультивселенной, попросить помощи Ванды Максимофф, известной также как Алая ведьма, сразиться с монстром Шумой-Горатом и тёмной версии самого себя из параллельной вселенной.

Поклонники остались под большим впечатлением от трейлера. Они написали в комментариях: «Боже, как же Бенедикт Камбербэтч шикарен в этой роли. Столько харизмы в одном лишь взгляде, а озвучка у нас какая потрясающая», «Режиссер на минуточку Сэм Рейми, это мы ждём», «Пожалуй это самое лучшее попадание, при выборе актера что я видел. Настолько органично и естественно смотрится в этой роли, как будто с него комикс рисовали. Во уж у кого Netflix с его ведьмаком поучиться», «Учитывая что есть другие персонажи которые появятся фильме, и слухи и очень много интересно будет посмотреть что получится, но и конечно режиссёр просто супер для этого фильма вернулся в Марвел».

Другие вспомнили, что трейлер показали второй посттитролвой сценой в третьем «Человеке-пауке»: «Людям которые не дождались титров посвящается». Еще ряд комментаторов отметили, что трейлер по атмосфере очень похож на «Начало» Кристофера Нолана», нашли поклонники и сходство с русской «Комой».