Плюсовую температуру пообещали новосибирцам

Температура воздуха в Новосибирске в пятницу поднимется до плюсовой отметки, сообщил в четверг пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ночь на пятницу будет 4-6 градусов ниже нуля. Днем ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, скорость ветра в порывах будет достигать 14 метров в секунду. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег.

В ночь на субботу ожидается 6-8 градусов холода, днем — 4-6 градусов ниже нуля. Местами возможен небольшой снег.

В воскресенье ночью будет минус 8 — минус 10 градусов, днем — 6-8 градусов ниже нуля. Местами также возможен небольшой снег.