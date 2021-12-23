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Автобус с детьми врезался в забор в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГИБДД Новосибирской области

Автобус с 28 детьми врезался в забор на Красном проспекте утром в четверг, сообщил журналистам представитель новосибирского управления ГИБДД.

Фото происшествия появились в соцсетях. По данным ГИБДД, авария произошла на Красном проспекте, в автобусе находилось 28 детей в возрасте 12-15 лет.

«В данном ДТП травм никто не получил. ДТП оформляется с материальным ущербом, дети не пострадали», — уточнил представитель ведомства.

Как позже уточнил собеседник, автобус ехал по Красному проспекту со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Фрунзе. У дома 51/2 по Красному проспекту он столкнулся с Toyota Premio, который двигался в попутном направлении.

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