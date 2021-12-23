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Спецслужбы проверят данные о минировании метро Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спецслужбы проверят данные о минировании метро Новосибирска в четверг утром, сообщает Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

Машины МЧС очевидцы увидели у станции метро «Заельцовская» в Новосибирске. Поступило сообщение о минировании метро. При этом метро работает в обычном режиме.

«Специальные службы обследуют станции и подвижной состав метрополитена на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителя сообщения», — говорится в сообщении.

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Новосибирск #Происшествия
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