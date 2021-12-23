Спецслужбы проверят данные о минировании метро Новосибирска в четверг утром, сообщает Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

Машины МЧС очевидцы увидели у станции метро «Заельцовская» в Новосибирске. Поступило сообщение о минировании метро. При этом метро работает в обычном режиме.

«Специальные службы обследуют станции и подвижной состав метрополитена на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителя сообщения», — говорится в сообщении.