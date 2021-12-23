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Барбара Брыльска пожаловалась на плохое самочувствие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Актриса Барбара Брыльска, известная по роли Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», отказалась давать интервью СМИ из-за плохого самочувствия.

«Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит – реабилитация и так далее. Я не в форме – в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю». — цитирует Zakon.kz актрису.

Барбара Брыльска сейчас 80 лет. По информации издания gazeta.ru, актриса сейчас уехала жить за город, поскольку соблюдает самоизоляцию в период пандемии. Слухи о том, что у нее онкологическое заболевание, она опровергла.

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