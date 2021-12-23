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«Экология-Новосибирск» описала уборку мусора в новогодние праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Региональный мусорный оператор «Экология-Новосибирск» описала, как обеспечит сбор мусора в новогодние каникулы, сообщает компания. Ежегодно заваленные мусором контейнеры становятся проблемой в начале января.

«На сегодняшний день все подготовительные процессы для организации транспортирования отходов в праздничные дни практически завершены. В новогодние каникулы на территории региона будет работать более 350 единиц автотранспорта. Также подготовлена резервная техника», — гендиректор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

Она отметила, что все мусоровозы оснащены системой навигационного контроля ГЛОНАСС, в каждом автомобиле установлен мобильный терминал системы технико-аналитического контроля «ТКО Сервис», что позволяет в онлайн-режиме полностью отслеживать сбор, транспортирование и выгрузку на полигоне всего объема ТКО по Новосибирской области. 

В этом году маршруты транспортирования не будут перестраиваться, а все емкости для накопления отходов останутся на своих местах.

В случае переполнения контейнеров для оперативной связи с потребителями с 31 декабря 2021 года будет запущен дополнительный канал связи по WhatsApp. Для жителей Новосибирской области подключен номер телефона +7 (913) 47-00-486: можно скидывать фотографии и адрес многоквартирного дома, которому принадлежит контейнерная площадка.

ООО «Экология-Новосибирск» сейчас выполняет функции регионального оператора по обращению с отходами. Ранее руководство компании объясняло решение о банкротстве желанием обеспечить стабильную работу по вывозу мусора в регионе.

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