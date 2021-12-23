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«Последний богатырь: Посланник тьмы» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Последний богатырь: Посланник тьмы»

Российский приключенческий фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» выходит в широкий прокат 23 декабря. Это третий фильм богатырской франшизы.

По сюжету Иван наконец обрел богатырскую силу, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы.

В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это — волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки.

Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» стал третьим фильмом истории про богатыря Ивана, который случайно оказался в сказочном мире. Перед ним вышли фильмы «Последний богатырь: Корень зла» (2020 год) и «Последний богатырь» (2017 год).

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