Байден указал на главное условие своего участие в выборах 2024 года

Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности к борьбе со своим предшественником на президентском посту Дональдом Трампом на президентских выборах в 2024 году.

«Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им в эфире американского телевидения.

На вопрос ведущего о возможной предвыборной гонке с Трампом ответил утвердительно и спросил с недоумением, почему он «не должен выдвигаться [на второй срок] в качестве кандидата».

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация.

Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде.