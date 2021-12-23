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Красноярец зарезал полицейского из‑за девушки

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Курагинского района пришел к помощнику участкового домой, во время ссоры из-за девушки зарезал полицейского ножом, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, ранним утром во вторник 31-летний житель Курагинского района пришел в квартиру дома на улице Ленина в поселке Большая Ирба, где жил 23-летний помощник участкового. Между мужчинами возник конфликт из-за девушки.

Злоумышленник нанес полицейскому несколько смертельных ударов охотничьим ножом. В ближайшее время злоумышленнику будет предъявлено обвинение в убийстве. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд по ходатайству следствия избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

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