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Мишустин посчитал рост цен платой за открытость экономики

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Рост цен в России стал отчасти платой за открытость экономики, инфляция в стране является в основном импортируемой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что ситуация непростая и нестабильная. «Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. [Другими государствами проводится] эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, ситуация с ценами в России — это своеобразная «плата за открытость экономики». «И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — добавил он.

При этом в России есть «соответствующие ответы и стратегии». «Это и задачи, связанные с импортозамещением, это работа, связанная с наращиванием потенциала нашего агропрома — и эта задача решается уже несколько лет. Я вижу, что у нас по самообеспечению есть большие успехи», — отметил Мишустин.

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