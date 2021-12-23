Мишустин посчитал рост цен платой за открытость экономики

Рост цен в России стал отчасти платой за открытость экономики, инфляция в стране является в основном импортируемой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что ситуация непростая и нестабильная. «Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. [Другими государствами проводится] эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, ситуация с ценами в России — это своеобразная «плата за открытость экономики». «И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», — добавил он.

При этом в России есть «соответствующие ответы и стратегии». «Это и задачи, связанные с импортозамещением, это работа, связанная с наращиванием потенциала нашего агропрома — и эта задача решается уже несколько лет. Я вижу, что у нас по самообеспечению есть большие успехи», — отметил Мишустин.