Путин проведет большую пресс‑конференцию

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 23 декабря — глава государства ответит на вопросы журналистов в очном формате, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Из-за ковидных ограничений лимит по числу представителей СМИ сократили — согласно опубликованным на сайте Кремля данным, в 2021 году аккредитацию на мероприятие получили 507 человек против 774 годом ранее.

Так, в числе аккредитованных — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Доступ на площадку также получила Ксения Собчак, в качестве места ее работы указано медиа Ostorozhno, чье название созвучно с названием YouTube-канала журналистки.

Пресс-конференция Путина начнется в 12.00 по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал» и «НТВ», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Путин встречается с журналистами в качестве главы государства на ежегодных больших пресс-конференциях с 2001 года. Перерыв был сделан только на период его премьерства — с мая 2008 года по май 2012 года. В 2020 году из-за пандемии президент отвечал на вопросы из своей подмосковной резиденции.