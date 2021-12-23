Почему оптоволокно победит витую пару

Волоконно-оптические сети в последние годы стали «золотым стандартом» подключения пользователей к интернету. Однако нередко потребители считают такую технологию дорогой и ненадежной по сравнению с традиционной витой парой, хотя в реальности это всего лишь популярный миф.

Технология GPON («гигабитные пассивные оптические сети») представляет собой оптоволоконную сеть, которая позволяет передавать по одному кабелю услуги интернета, телевидения и телефонии с максимальным качеством.

Оптический кабель представляет собой нить из прозрачного материала — стекла или специального пластика в прочной оплетке. Фотоны перемещаются по прозрачной сердцевине, перенося информацию практически со скоростью света.

Какими достоинствами обладает оптоволокно

Высокая скорость передачи данных. Рекорд для оптоволокна составляет 319 терабит в секунду, но на практике используются скорости до 100 Гбит/с

Помехозащищенность. В отличие от «витой пары», оптике не грозят «наводки» или помехи от грозы

Высокая протяженность линии. Световой луч без затухания способен проходить расстояния до 15 километров, что уменьшает число дополнительного оборудования

Меньший вес и стойкость. Оптика тоньше и легче «витой пары». При этом оптические кабели могут без проблем работать в диапазоне от -100 до +500 градусов Цельсия

Длительная служба. Оптическая линия может гарантировано работать порядка 25 лет, тогда как срок службы у витой пары при оптимальных условиях не превышает 15 лет из-за окисления

Впрочем, при подключении оптики стоит помнить про важный нюанс — компьютеры и телевизоры не оборудованы модулями декодирования светового сигнала, поэтому подключать все услуги нужно будет через оптический терминал, который в этом случае заменит более привычный роутер.

Но, как правило, если провайдер, как Ростелеком, доводит оптоволокно прямо до квартиры, то устанавливает у абонента все необходимое оборудование.