Почему оптоволокно победит витую пару

Волоконно-оптические сети в последние годы стали «золотым стандартом» подключения пользователей к интернету. Однако нередко потребители считают такую технологию дорогой и ненадежной по сравнению с традиционной витой парой, хотя в реальности это всего лишь популярный миф.
Технология GPON («гигабитные пассивные оптические сети») представляет собой оптоволоконную сеть, которая позволяет передавать по одному кабелю услуги интернета, телевидения и телефонии с максимальным качеством.
Оптический кабель представляет собой нить из прозрачного материала — стекла или специального пластика в прочной оплетке. Фотоны перемещаются по прозрачной сердцевине, перенося информацию практически со скоростью света.
Какими достоинствами обладает оптоволокно
- Высокая скорость передачи данных. Рекорд для оптоволокна составляет 319 терабит в секунду, но на практике используются скорости до 100 Гбит/с
- Помехозащищенность. В отличие от «витой пары», оптике не грозят «наводки» или помехи от грозы
- Высокая протяженность линии. Световой луч без затухания способен проходить расстояния до 15 километров, что уменьшает число дополнительного оборудования
- Меньший вес и стойкость. Оптика тоньше и легче «витой пары». При этом оптические кабели могут без проблем работать в диапазоне от -100 до +500 градусов Цельсия
- Длительная служба. Оптическая линия может гарантировано работать порядка 25 лет, тогда как срок службы у витой пары при оптимальных условиях не превышает 15 лет из-за окисления
Впрочем, при подключении оптики стоит помнить про важный нюанс — компьютеры и телевизоры не оборудованы модулями декодирования светового сигнала, поэтому подключать все услуги нужно будет через оптический терминал, который в этом случае заменит более привычный роутер.
Но, как правило, если провайдер, как Ростелеком, доводит оптоволокно прямо до квартиры, то устанавливает у абонента все необходимое оборудование.