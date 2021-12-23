НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Видеокарту RTX 3070 разыграют в игре World of Warships

Источник:
Sibnet.ru
235 0
Фото: © NVIDIA

Компания Wargaming объявила новый конкурс для игроков World of Warships — они смогут поучаствовать в новогоднем розыгрыше призов и получить видеокарту RTX 3070. При этом каждому участнику полагается гарантированный подарок, сообщается на официальном сайте игры.

Правила просты — нажать кнопку «Участвовать» на странице акции и сыграть десять случайных боев. Затем подписаться на группы «ВКонтакте» World of Warships и C-c-combo breaker и поставить лайк конкурсному посту.

Пользователям тарифа «Игровой» от компании Ростелеком в World of Warships доступен бесплатный премиум аккаунт, который представляется на весь срок пользования тарифом, а также уникальный крейсер «Багратион» с прокаченным командиром.

Суперприз акции — видеокарта Palit GeForce RTX 3070 8 Б, ее разыграют случайным образом среди всех участников. Другим победителям достанутся премиальные корабли, контейнеры с ресурсами, игровая валюта. Все участники, выполнившие условия акции, гарантированно получат 250 жетонов единства.

Организаторы отмечают, что в акции учитываются случайные бои, сыгранные на любых кораблях. Акция продлится до 17 января 2022 года, распределение игровых призов состоится не позднее 21 января. 

Еще по теме
Главные причины, почему Wi-Fi работает с перебоями
Почему оптоволокно победит витую пару
Кого спасет облачный гейминг Ростелекома
Перечислены простые способы улучшить пинг в онлайн-играх
смотреть все
Новости #Интернет #ММО #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги
info.sibnet.ru
#Камеры
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Что следует учитывать при выборе комплекса видеонаблюдения, какие технические характеристики камеры важны и есть ли риски нарушить закон при ее установке?
 info.sibnet.ru
#Wink
Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
В рамках акции «Четвертый фильм в подарок» пользователи получат сертификат на бесплатное кино после просмотра трех фильмов или сериалов
 info.sibnet.ru
#Оборудование
Сон, гибернация или выключение: что лучше для компьютера?
Когда компьютер или ноутбук нужно отправлять в спящий режим или гибернацию, а когда выключать?
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
23 декабря
Главные причины, почему Wi-Fi работает с перебоями
18 декабря
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
16 декабря
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
15 декабря
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
 Смотреть все