Видеокарту RTX 3070 разыграют в игре World of Warships

Компания Wargaming объявила новый конкурс для игроков World of Warships — они смогут поучаствовать в новогоднем розыгрыше призов и получить видеокарту RTX 3070. При этом каждому участнику полагается гарантированный подарок, сообщается на официальном сайте игры.

Правила просты — нажать кнопку «Участвовать» на странице акции и сыграть десять случайных боев. Затем подписаться на группы «ВКонтакте» World of Warships и C-c-combo breaker и поставить лайк конкурсному посту.

Пользователям тарифа «Игровой» от компании Ростелеком в World of Warships доступен бесплатный премиум аккаунт, который представляется на весь срок пользования тарифом, а также уникальный крейсер «Багратион» с прокаченным командиром.

Суперприз акции — видеокарта Palit GeForce RTX 3070 8 Б, ее разыграют случайным образом среди всех участников. Другим победителям достанутся премиальные корабли, контейнеры с ресурсами, игровая валюта. Все участники, выполнившие условия акции, гарантированно получат 250 жетонов единства.

Организаторы отмечают, что в акции учитываются случайные бои, сыгранные на любых кораблях. Акция продлится до 17 января 2022 года, распределение игровых призов состоится не позднее 21 января.