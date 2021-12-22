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США разработают левитирующий лунный аппарат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Концепцию лунного аппарата, который использует электростатическую левитацию, разработали американские инженеры. В перспективе такие устройства можно будет использоваться для изучения спутника Земли, а также астероидов.

Поверхность Луны и других небесных тел без атмосферы может накапливать статический заряд, находясь под воздействием Солнца. Иногда этот статический заряд может быть достаточно сильным для того, чтобы заставить левитировать частицы пыли на высоте до одного метра.

Исследователи из Массачусетского технологического института под руководством Оливера Джиа-Ричардса испытывают технологию, которая потенциально сможет заставить левитировать исследовательский аппарат.

Чтобы он мог быть значимого веса, поверхности и зонду необходимо будет придать дополнительный заряд с помощью пучков ионов, заряженных частиц. Их источником будет ионная жидкость, пишет Journal of Spacecraft and Rockets.

Тестовая установка состоит из подвешенного на пружинах тестового аппарата весом 60 граммов над электрически изолированной алюминиевой поверхностью. Он подтвердил реальность такой концепции.

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